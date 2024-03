Le due ragazze accoltellate nella discoteca già chiusa per risse e aggressioni

Una "puncicata" al gluteo per una ragazza, alla gamba per un'altra. Un dolore intenso e una ferita a testa, fortunatamente non grave. La "puntura" che nell'immaginario è la firma della violenza ultrà romana, la coltellata balzate alle cronache in decine di scontri tra tifosi, questa volta è entrata in discoteca e il fatto potrebbe essere di quelli a rischio emulazione.

Andiamo con ordine, partendo prima di tutto con la condizione di salute delle due vittime, due giovani di 21 e 22 anni che stavano passando la serata con alcuni amici, ballando in discoteca, nel locale Opus Club di Roma nord, al Flaminio. Improvvisamente una lama tra la folla, tenuta verso il basso per non essere notata, le ha colpite.

Una "puncicata" appunto, alla gamba per una e al gluteo per l'altra. Il dolore, la paura e il sangue. Le due sono state portate in ospedale al San Carlo di Nancy, se la caveranno con 14 giorni di prognosi. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori che hanno già richiesto i filmati delle telecamere del locale e della zona circostante.

Le due giovani, entrambe siciliane, sono state ascoltate dagli agenti. Ironia della sorte è che quella di sabato era la serata di riapertura dell'Opus Club, già chiusa a fine febbraio per otto giorni. La discoteca, infatti, era stata chiusa per otto giorni del questore alla luce del fatto che "l'attività costituisce un serio pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini", si leggeva nel provvedimento.

In diverse occasioni, infatti, c'è stato l'intervento delle pattuglie della polizia di Stato per risse e aggressioni avvenute all'interno del locale. In un caso un cliente era stato colpito da un cesto porta ghiaccio lanciato riportando ferite guaribili in 8 giorni, mentre altri due avevano sporto denuncia presso il commissariato Villa Glori perché aggrediti sempre durante una serata.