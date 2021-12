VIDEO | Riparte il tram 2, a bordo anche il sindaco Gualtieri: "65 milioni stanziati per il rilancio della rete"

Avrebbe dovuto ripartire a marzo 2022. Invece dopo oltre un anno di interruzione, grazie ad un'accelerazione dei lavori, la linea 2 del tram è rientrata in funzione nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre.

La linea, che è stata ferma per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato, collega piazzale Flaminio-Piazza del Popolo a piazza Mancini, percorrendo via Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi. Uno snodo interzonale importante che collega anche alla metropolitana e la linea Roma-Viterbo e che, con le navette bus, aumentava d molto i tempi di percorrenza: “La attendevo da tempo, una bella notizia”, dice una signora salita a bordo.

Presenti alla riapertura della linea il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, la presidente del II municipio, Francesca Del Bello e l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura. Tutti a bordo per fare un giro tra i due capolinea delle linea. Seduta di fronte al Sindaco la signora Maria, residente nella zona del Flaminio: “Davvero una cosa buona, ma oltre ai tram io ho enorme fiducia in questo Sindaco - dice Maria ai cronisti -. Infatti l’ho votato”.

“Una linea fondamentale, e per noi riaprirla era una delle priorità - dice il Sindaco Gualtieri -. Quando è iniziato il nostro mandato gli interventi sul trasporto pubblico, in moltissimi casi, erano bloccati oppure in ritardo rispetto ai bisogni reali. Per il tram 2 la precedente amministrazione aveva dichiarato che i lavori sarebbero stati ultimati nel 2022, ma siamo riusciti ad imprimere una forte accelerazione e ringrazio Atac per l’impegno e la velocità con cui sono stati ultimati”. ““Abbiamo concluso con grande celerità i lavori il 27 novembre scorso, ma abbiamo prima dovuto risolvere il problema sulla linea tramviaria del Verano, dove si era aperta una voragine che impediva ai tram di arrivare a piazzale Flaminio per prendere servizio - spiega invece l’Assessore Patanè -. Purtroppo anche la situazione dei tram che abbiamo ereditato è disastrosa: su 77 mezzi ne sono operativi 22. Ci siamo attivati fin da subito per avviare tutti i processi di progettazione di tranvie e per utilizzare i finanziamenti a disposizione per avviare le manutenzioni, con l’obiettivo di garantire innovazione sulle linee, ma anche la sicurezza dei convogli e dei passeggeri”.

“Sono 65 i milioni la Giunta ha stanziato per l’ammodernamento delle rete tranviaria attuale - conclude il Sindaco -. Continueremo a lavorare senza sosta per cambiare le cose”