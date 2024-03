Due ragazze accoltellate mentre ballano nella discoteca appena chiusa per risse

Stavano ballando in pista, divertendosi in una serata come le altre. Quando ad un certo punto qualcuno, sfruttando la confusione e il buio, le ha colpite con un oggetto appuntito ed è scappato. E' successo intorno alle 2 del mattino di domenica 3 marzo in una via del Flaminio.

Accoltellate in discoteca

Le due giovani, 23 e 20 anni, si trovavano in un noto locale di Roma nord, nel quartiere Flaminio. Una discoteca alla quale era stata notificata la chiusura per otto giorni, lo scorso 24 febbraio, a causa del reiterarsi di episodi quali risse e aggressioni. Ad un certo punto, come hanno riferito alle forze dell'ordine accorse sul posto, qualcuno si è avvicinato e da dietro le ha colpite con qualcosa di appuntito, non è chiaro se un coltello o un punteruolo: una è stata ferita alla gamba, l'altra al fondoschiena. Portate al pronto soccorso dell'ospedale Sa Carlo, sono state medicate e dimesse con una prognosi di 14 giorni.

Risse, aggressioni e schiamazzi

La discoteca è stata spesso al centro delle lamentele e delle denunce dei residenti del quartiere e di alcuni avventori. Tempo fa un cliente è stato refertato con otto giorni di prognosi per essere stato colpito da un cestello del ghiaccio mentre si trovava all'interno del locale. E ancora: aggressioni, risse, schiamazzi, atti di vandalismo fuori dalla discoteca alle prime ore dell'alba. Così la Questura il 24 febbraio ha notificato la chiusura per otto giorni. Chiusura che quindi è scaduta proprio all'inizio di questo fine settimana. I gestori hanno riaperto immediatamente ed ecco l'ennesimo episodio di violenza.

La richiesta di ritiro della licenza

Il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco De Salazar ha inviato una richiesta agli uffici comunali e alle forze dell'ordine, alla luce del fatto di cronaca: "E' possibile valutare la revoca della licenza per gravi e seri problemi di ordine pubblico e disturbo alla quiete pubblica?" si legge nella comunicazione.