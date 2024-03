Spacca vetro dell'auto con la pistola e rapina donna alla guida, bottino da 50mila euro

Rapinata al volante della propria auto dopo essere stata avvicinata da un uomo con il volto nascosto dal casco integrale e guanti indossati. Un assalto in piena regola con il bandito con in pugno una pistola con il calcio della quale ha spaccato il parabrezza della vettura e si è fatto consegnare - sotto la minaccia dell'arma - due bracciali in oro e un orologio Bulgari. Poi la fuga, con un bottino da 50mila euro, La rapina choc giovedì pomeriggio al Flaminio. Vittima una signora di 62 anni.

Rapinata alla guida

Sono le 19:30, la donna è al voltane della propria macchina in via Armando Spadini. Fra decine di testimoni, con l'auto rallentata dal traffico cittadino, si è trovata davanti il bandito armato di "una pistola simil Beretta" come riferito dalla vittima in sede di denuncia.

Minacciata con la pistola

Spaccato il lato sinistro del vetro anteriore le minacce e la rapina. ll rapinatore è poi scappato a piedi, dove ad attenderlo c'era presumibilmente un complice a bordo di una moto pronta a scappare.

Rapinata nel traffico

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio di polizia. Sotto choc, ma illesa, la 62enne ha poi fornito la propria testimonianza ai poliziotti.