Verso l'estate, un milione e 700mila euro per le spiagge. A Ostia ed ai Cancelli ancora al mare con l'app

Ostia, Fiumicino, Fregene, Anzio, Nettuno e gli altri comuni costieri di Roma e della provincia possono iniziare a pensare già all'estate che verrà. La Regione Lazio ha stanziato 3 milioni di euro per la gestione delle spiagge libere in vista della stagione che aprirà tra poche settimane, di questi fondi un milione e settecentomila euro sono stati dedicati per aiutare i comuni del litorale della provincia di Roma.



Oltre 400mila euro andranno al X Municipio di Roma, 230mila a Fiumicino, 140mila a Civitavecchia, 160mila a Santa Marinella. E ancora: 85mila a Cerveteri e 125mila a Ladispoli. Investimenti importanti anche per il litorale sud: 150mila euro a Pomezia, 130mila ad Ardea, 140mila ad Anzio e 100mila a Nettuno. I fondi potranno essere utilizzati dai Comuni per garantire l'accesso al mare senza con interventi che assicurano il distanziamento sociale, evitino assembramenti e per tutte quelle misure come la pulizia degli arenili, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, i servizi di salvamento durante la balneazione e le attività di sorveglianza del litorale.

"Un modo per tenere sotto controllo la proliferazione del Covid garantendo comunque un'estate il più possibile normale", ha detto la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. Ad Ostia verrà confermato il "numero chiuso" nelle nuove spiagge libere con i nuovi nomi già inaugurati la scorsa estate. Le regole saranno le stesse del 2020.



Per sapere se un lido, dalla spiagge limitrofa al Porto fino ai Cancelli, si potrà ricorrere alla tanto discussa app SeaPass che con il suo "semaforo" determinerà quanta affluenza c'è in una determinata spiaggia, piuttosto che in un altra. La app, tuttavia, così come l'anno scorso non servirà per prenotare il posto sull'arenile. Non ci saranno, invece, le paline di legno per il distanziamento, ma sarà confermata la presenza degli steward.