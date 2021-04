Ostia si ispira a Venice Beach, un villaggio dello sport su aree verdi e spiaggia libera

Ostia come le spiagge di Los Angeles o dell'Australia. Il Movimento 5 Stelle si ispira a Bondi beach e agli spazi della losangelina Venice, per disegnare parte dell'estate che verrà. E' di poche ore fa, infatti, la notizia del lancio del bando 'Villaggio dello sport 2021', uno spazio da oltre 25mila metri quadrati davanti alla stazione Cristoforo Colombo, che sarà attivo dal primo giugno al 30 settembre con oltre 6mila metri quadrati destinati ad attività commerciali.

E' il progetto lanciato dal X Municipio che mette in palio 35mila euro per la sua realizzazione con spazi dedicati anche agli Europei di calcio, con delle apposite fanzone e l'ipotesi di realizzare anche un maxi schermo, sempre in ottemperanza alle norme anti Covid.

"Ci siamo ispirati agli eventi che vengono fatti in Australia a Bondi Beach e Venice Beach a Los Angeles, ma soprattutto saranno manifestazioni sostenibili e Plastic Free", ha detto a RomaToday il consigliere comunale Paolo Ferrara: "Daremo così una mano al rilancio dello sport all'aperto, dopo le chiusure delle palestre". Nel dettaglio stand e campi sportivi sorgeranno su un'area di 14.500mq compresa tra piazzale Amerigo Vespucci e il Lungomare Lutazio Catulo; più un'area di 3.500 mq compresa tra Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci, più la Spiaggia Libera S.P.Q.R. di 7.500mq.

Le associazioni sportive potranno, quindi, partecipare alla manifestazione d'interesse pubblicata sul sito del X Municipio presentando una proposta progettuale entro il 6 maggio, mediante la consegna dei plichi all'ufficio del protocollo in via Claudio esclusivamente il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 con orario continuato - oppure, preferibilmente, a mezzo di Raccomandata A/R da inviare a 'Ufficio Protocollo – Municipio Roma X, Via Claudio 1 - 00122 Roma (Lido di Ostia)'.

Le discipline sportive dovranno prevedere sia attività acquatiche che di terra, come canoa, stand up paddle, acquagym, nuoto, triathlon, duathlon, beach volley, beach tennis, beach soccer, rugby, paddle e altre attrazioni quali cheecoting, sculture di sabbia e murales. I proponenti dovranno anche prevedere ad eventi in relazione agli Europei, nel caso in cui entro il mese di maggio ci sia un ulteriore arricchimento dell'avviso tramite uno stanziamento di circa 35.000 euro erogati da Roma Capitale su impulso dell'Uefa.

"La pandemia ha di fatto limitato quasi tutte le attività sportive al chiuso recando inoltre mancati introiti alle imprese e alle associazioni sportive, per questo con 'Il Villaggio dello Sport 2021' vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle associazioni sportive del territorio dando loro l'opportunità di svolgere le proprie attività e ai cittadini di trascorrere giornate di benessere all'aperto tra sport, gastronomia, cultura e mare", hanno commentato l'Assessore all'Ambiente, Territorio, Sicurezza e Patrimonio Alessandro Ieva e l'Assessora alla Cultura, Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi del Municipio Roma X Silvana Denicolo'.