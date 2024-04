Il “vivaio municipale” resta chiuso: era stato riqualificato con quasi 200mila euro

Doveva essere un luogo “aperto alla popolazione, dove effettuare laboratori del verde”. Lo chalet di legno situato all’angolo tra via di Acilia e via Angelo Canevari, doveva assolvere a questa funzione: diventare un “vivaio municipale”.

Un immobile recuperato dall'ex Punto verde qualità

Per realizzare quest’obiettivo, l’amministrazione aveva anche stanziato, e poi speso, 184mila euro. Servivano a riqualificare l’immobile che, in precedenza, aveva fatto parte del punto verde qualità della Madonnetta, revocato al suo concessionario nel lontano 2015. Non solo. L’immobile, come stabilito con una delibera approvata nel 2021, doveva diventare anche la sede del distaccamento del servizio giardini. Quell’edificio, però, è ancora oggi inutilizzato.

I lavori effettuati e la destinazione prevista

“Durante l’amministrazione M5S avevamo eseguito la manutenzione straordinaria di quell’immobile, recuperandolo dal degrado, per farne un distaccamento del servizio giardini ed un vivaio municipale” ha ricordato il capogruppo pentastellato in municipio X, ed ex assessore all’ambiente, Alessandro Ieva. Lo spazio doveva accogliere anche le riunioni dell’osservatorio permanente sull’ambiente del municipio X. Doveva pertanto diventare una sorta di hub green al cui interno i residenti potessero “scambiarsi essenze arboree, arbustive ed erbacee” si legge nella delibera del consiglio municipale, ma anche partecipare a laboratori didattici dedicato alla cura del verde.

Lo spreco di denaro

L’edificio, nonostante le premesse e l’impegno di spesa già sostenuto, resta inutilizzato, disattendendo quanto era stato previsto dalla delibera. “L’attuale maggioranza ha dimostrato disinteresse verso questo argomento – ha aggiunto Ieva – Hanno avuto oltre due anni di tempo per capire cosa fare di questo immobile e se avessero avuto almeno un’idea di destinazione diversa rispetto alla nostra potevano attuarla senza lasciare in stato di abbandono un bene del patrimonio di Roma Capitale che deve essere assolutamente valorizzato”. Anche perché anche l'assenza di utilizzo, oltre a configurare uno spreco di risorse pubbliche, espone il bene al degrado ed al rischio di occupazione. E sono fenomeni che il territorio ha già ampiamente sperimentato con buona parte delle strutture realizzate per l'ex Punto verde qualità. Motivo in più per cercare una destinazione all'immobile di via Angelo Canevari.