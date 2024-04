Stazione Acilia Sud, slitta l'apertura: l'obiettivo è di inaugurare "entro fine anno"

Procedono i lavori necessari ad aprire “Acilia Sud”, la quattordicesima stazione della linea Roma Lido. Nella mattinata del 24 aprile l’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera, insieme all’amministratore unico di Astral Antonio Mallamo ed al presidente del municipio X Mario Falconi, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere.

Gli interventi in corso

L’operazione, riavviata dopo 5 anni di stop, prevede in questa fase il consolidamento del muro esterno su via Ostiense, la costruzione di due scale installate ai lati delle banchine, il completamento degli impianti elettrici e meccanici, l’illuminazione, la segnaletica e i sistemi di videosorveglianza. Secondo il cronoprogramma che, lo scorso autunno, era stato comunicato in una commissione trasparenza del comune, i lavori sarebbero dovuti terminare per maggio 2024. Anche se, già all’epoca, era stato precisato che non sarebbe stata quella la data entro la quale la stazione sarebbe entrata in funzione.

L'inaugurazione entro fine anno

Quando aprirà la stazione? È una domanda che si pongono gli utenti di un quadrante ben più ampio della sola Acilia Sud, visto che interessa anche gli abitanti di Dragona e Dragoncello. “Stiamo chiedendo di accelerare al massimo per poter rendere operativa e mettere a disposizione dei cittadini la stazione entro fine anno” ha dichiarato Ghera, durante il sopralluogo. Il taglio del nastro comunque non coinciderà con l’inaugurazione di tutte le opere collegate alla stazione.

Le altre opere da realizzare

“Dopo l’inaugurazione dovranno andare avanti alcuni lavori, in collaborazione con il Comune di Roma, per rendere questa stazione della Roma – Lido ancora più efficiente grazie a nuovi parcheggi e a un collegamento migliore con tutto il quartiere”. Ci sono infatti due parcheggi che attendono di essere completati. Uno si trova tra viale dei Romagnoli e via Carlo Casini, da circa 90 posti. Uno più grande è invece previsto a largo Umberto Lilloni. Sono interventi da 4,5 milioni di euro, due dei quali arrivati grazie al Giubileo. C’è poi un ulteriore intervento e riguarda una passerella ciclopedonale che dovrà servire a garantire il collegamento tra la stazione ed il quartiere di Dragona.

Costi e tempi

Nella migliore delle ipotesi, in conclusione, le banchine di Acilia Sud saranno aperte per dicembre 2024. Quindi a distanza di cinque anni rispetto all’avvio di un cantiere che, per molto tempo, è rimasto fermo. Ripartito definitivamente nel 2022, l’investimento complessivo per la stazione di Acilia ha superato gli 11 milioni di euro.