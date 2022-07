Via libera alla razionalizzazione delle linee TPL della rimessa di Acilia: ecco cosa cambia

L’estate porta delle novità per il servizio di trasporto pubblico nel vasto territorio del municipio X. Il consiglio ha infatti approvato la razionalizzazione delle linee TPL della rimessa di Acilia. Un’operazione che consente di riorganizzare il servizio in tutto il territorio municipale.

Il nuovo collegamento per Ostia

La notizia più attesa è quella che riguarda l’attivazione della linea 712: collegherà Malafede, Axa e Giardino di Roma - dove verranno attivate nuove fermate in via Marcello Mastroianni - con viale America, e quindi consentirà agli utenti del municipio X di avere un collegamento diretto con la metropolitana B dell’Eur. Parallelamente la linea 070 riprenderà ad effettuare l’itinerario previsto per il solo Infernetto.

Per lo 070 si tratta di un ritorno alle origini, che cancella la modifica introdotta nel 2021 “dalla precedente amministrazione. Un’operazione contestata dall’attuale maggioranza visto che, ha spieagato il presidente della commissione Mobilità Leonardo Di Matteo “collegando l’Infernetto con la stazione Eur Fermi, aumentava il tragitto e quindi le attese dell’autobus”. Ad Eur Fermi, invece, andrà la linea 712.

“Una nuova pagina importante si sta scrivendo nell’ambito del trasporto pubblico locale su gomma rendendo così possibile dare le risposte che i cittadini attendono da anni” hanno commentato il presidente del municipio Mario Falconi ed il presidente della comissisione mobilità Leonardo Di Matteo - Alcune zone a tutt’oggi non servite dal trasporto pubblico adesso saranno equiparate all’intero territorio”.

Addio alla linea 068

A pagare pegno all’opera di razionalizzazione approvata il 30 giugno dal consiglio municipale, sarà la linea 068, che effettua un servizio estivo in direzione Castelfusano. La sua cancellazione, è stato spiegato, consente di recuperare i chilometri necessari ad attivare la nuova linea 712. “Il nostro auspicio – ha dichiarato Di Matteo – è che il nuovo assetto delle linee bus prenda avvio tra la fine di luglio e l’ inizio di agosto”.

Le altre modifiche al Tpl

Sono numerose le altre modifiche degli itinerari delle linee bus che il municipio X ha annunciato di prossima realizzazione. Tra queste:

la linea 04/ che sarà una linea circolare con capolinea alla stazione di Acilia dove con il nuovo itinerario effettuerà inversione di marcia all'altezza di Capelvenere per poi dirigersi direttamente per via Donati proseguendo il suo itinerario attuale mentre da via Casini dalla Via Romagnoli andrà direttamente alla stazione di Acilia migliorando le attese in fermata dei cittadini.

La linea 063 che avrà una nuova fermata dinanzi alla scuola Giovanni Paolo II in via Ruspoli a Dragoncello, con maggiore sicurezza per gli alunni nel raggiungimento del plesso scolastico effettuerà una nuova fermata direzione Bagnoletto in via Paschini e coprirà l'itinerario in via Patrasso e via Gabriel lasciato scoperto della modifica dello 04 barrato.

La linea 08 proveniente dal capolinea Monti San Paolo avrà una nuova fermata denominata Romagnoli/Case Basse per i cittadini che una volta arrivati alla stazione di Acilia debbono dirigersi verso le proprie abitazioni.

La linea 012 dal capolinea della stazione di Acilia effettuerà inversione di marcia all'altezza di Capelvenere e in via Ruspoli direzione stazione di Acilia effettuerà una nuova fermata in via Paschini.

La linea 065 da Wolf Ferrari proseguira' per via Cilea e verranno effettuate nuove fermate adiacenti l’Istituto Comprensivo Francesco Cilea e in via Carlo Orff intersezione con via Romani e verrà intensificato anche il servizio serale effettuando ulteriori corse con l'ultima partenza alle ore 24.00 anziché alle ore 22.30.

La linea 014 da via Paolo Orlando proseguirá per via Capitan Casella attestando nuove fermate nei pressi del Centro Paraplegici.

La linea 016 da via di Casal Palocco all'altezza di Paternio di Nicea effettuerà la svolta a dx per via Alessandro Magno proseguendo per il capolinea di Piazza Antifane, stesso itinerario ripartendo dal capolinea per via di Casalpalocco .

La linea 05 prolungato in via Pernier avrà un incremento nell'arco della giornata di tre corse attestando l'attesa del bus a 40 minuti rispetto agli attuali 40 e 60 minuti, vi sarà una nuova partenza da via Pernier alle ore 4.50 e saranno anticipate le prime partenze dai rispettivi capolinea Mar Rosso e Idroscalo alle ore 5.00 così da consentire ai pendolari di prendere la prima corsa della Roma-Lido alla Stazione di Lido Centro alle ore 5.22.

“Verranno intensificate le corse dei bus delle linee 04 barrato e 063 nelle giornate del sabato della domenica e nei giorni festivi. La domenica ed i festivi – ha aggiunto Di Matteo - le linee 04 barrato e 063 nell'arco della giornata effettueranno il servizio con 2 vetture dimezzando l'attesa alle fermate per i cittadini”.