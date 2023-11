Rami a rischio caduta, Gualtieri chiude la pineta di Castel Fusano

La pineta di Castel Fusano è off limits. Lo ha deciso il sindaco Gualtieri che, con un’apposita ordinanza, ha interdetto tutta l’area che si sviluppa tra la Colombo e via dei Pescatori.

Per l’esattezza il provvedimento prende in considerazione la zona di via della Villa di Plinio, dalla Colombo a piazza del cinghiale, con annesso viale del Mediterrano, vale a dire la strada parallela a via dei Pescatori, e via Gran Pavese. È in sostanza l’area della pineta che, chi percorre la Colombo provenendo da Roma, si trova sulla propria destra.

Il provvedimento è stato firmato da Gualtieri venerdì 3 novembre, sulla scorta dell’allerta meteo che era stata diramata dalla protezione civile, ed è tutt’ora valido. Considerando le avverse condizioni meteo, il titolare della fascia tricolore in Campidoglio, ha deciso di chiudere “fino a cessata esigenza” quell’ampia porzione di verde.

L’ordinanza è stata firmata a garanzia dell’incolumità pubblica e, si legge nella comunicazione capitolina allegata al provvedimento, per prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta di rami, piante ed alberi.