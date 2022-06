Centro anziani Conca d'Oro, dopo tre anni è ancora tutto fermo

Era il fiore all’occhiello dei nonni di Conca d’Oro. Il centro anziani del parco delle valli era un luogo frequentato da centinaia di persone che avevano trovato in quella struttura un punto di riferimento imprescindibile. Un incendio, avvenuto tre anni fa, ha però distrutto il centro che, oggi, non è stato ancora riconsegnato alla comunità.

Una vicenda surreale che testimonia, ancora una volta, quanto la burocrazia a volte possa essere dannosa e controproducente.

Centro anziani Conca d’Oro, serve una nuova costruzione

“Abbiamo sempre seguito la vicenda del centro anziani di Conca d’oro – spiega a RomaToday l’assessora alle politiche sociali del III Muncipio Maria Romano - all’epoca c’era Virginia Raggi e vennero assegnati 140mila euro per la ricostruzione della struttura. Ad ottobre del 2019, quando abbiamo fatto un incontro con il Simu, il dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma, abbiamo dovuto accettare il fatto che il municipio non poteva occuparsi della ricostruzione del centro. Secondo il dipartimento, infatti, andava fatta una costruzione ex novo e quindi il municipio non se ne poteva occupare”.

Centro anziani Conca d’Oro, i tempi della burocrazia

Da quel momento l’amministrazione, anche dopo aver vinto le ultime elezioni municipali, ha organizzato commissioni congiunte ed interloquito con il Simu per capire a che punto fossero le procedure. La pandemia, nel 2020, aveva rallentato, anzi bloccato, qualsiasi tipo di gara, con la sospensione di diverse procedure amministrative. Solo nel 2021 sono ripartite le commissioni. In particolare, il 12 luglio del 2021, i referenti del Simu avevano detto che durante l’estate avrebbero indetto la conferenza dei servizi, con tutti gli attori coinvolti, per avere l’acquisizione dei pareri riguardo a questa costruzione. Una situazione surreale visto che il centro era stato già costruito ma, per la burocrazia italiana, è stato necessario rifare le procedure da capo, esaminando lo stesso progetto approvato e realizzato anni prima.

Centro anziani Conca d’Oro, lavori previsti per la primavera del 2023

“Dopo che ci siamo insediati con la nuova amministrazione – riprende la Romano – abbiamo riunito una nuova commissione ed invitato il Simu. La conferenza ha acquisito i pareri, si ripercorrerà il progetto iniziale con l’aggiunta di un efficientamento energetico. Verrà recintata tutta la zona della struttura che dovrebbe comprendere anche il campo di bocce”.

Intanto il Simu ha pubblicato il bando per individuare un progettista che ha quattro mesi di tempo per consegnare il progetto. Poi, secondo la tabella di marcia riferita dal dipartimento, a primavera del prossimo anno dovrebbero cominciare i lavori veri e propri e che dureranno all’incirca un anno.