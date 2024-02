Panorama mozzafiato e niente sosta selvaggia: ecco il futuro di Piazzale Socrate

Piazzale Socrate uno dei luoghi più iconici della Balduina da cui si può godere di una vista unica di Roma, è una priorità per l’amministrazione e per i residenti.

L’area infatti sarà interessata a dei lavori per una vera e propria riqualificazione, che avrà l’obiettivo di rendere ancora più vivibile e alla portata dei cittadini la piazza.

La rotonda si trasformerà in una piazza vera e propria senza più sosta per le auto, con una nuova pavimentazione colorata, panchine, vasi, percorsi botanici, punti di osservazione. A questo si aggiunge anche la chiusura alla parte di terreno sotto gli alberi, il tutto senza ostacolare il panorama mozzafiato. Un progetto ambizioso, per far risplendere l’area, ma che deve fare i conti con la burocrazia e la Pubblica Amministrazione: dall’attribuzione al bilancio, all’affidamento all’esecuzione dei lavori.I residenti dovranno armarsi di pazienza prima di vedere l’opera completata e realizzata, è la voce che circola dagli uffici municipali.

Nel frattempo nell’area si stanno realizzando delle recinzioni per interventi in merito alla sicurezza.