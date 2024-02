Corde, uncino e passamontagna: ladri "spiderman" a caccia di case da svaligiare

Un pezzo unico lavorato ad arte per il "mestiere": un rampino uncinato artigianale. Vestiti di nero, con guanti e passamontagna dello stesso colore. Con loro una sacca con all'interno il kit del perfetto topo d'appartamento: grimaldelli, attrezzi da scasso, torce, cacciaviti e corde, da utilizzare per arrampicarsi sulle palazzine messe nel mirino come dei veri e propri "spiderman". Uomini ragno del furto che però non avevano fatto i conti con la polizia, che li ha sorpresi in sopralluogo e pronti a entrare in azione nella zona della Balduina.

Sono da poco passate le 2:30 della notte quando i poliziotti del commissariato Borgo, in servizio di controllo del territorio, nota due uomini vestiti di nero - con volti e mani coperte - aggirarsi con fare guardingo in via Quintiliano, all'altezza di viale Tito Livio.

Alla vista della volante i due uomini si nascondono dietro un'auto in sosta, ma oramai sono stati scoperti. Abbandonato una sacca e il rampino in strada e poi scappano a piedi fra le strade del quartiere. Dietro di loro i poliziotti che riescono a bloccare la fuga di uno dei due in via Svetonio. Destino diverso per il complice, che riesce invece a far perdere le proprie tracce.

Accompagnato in commissariato l'uomo - di fatto un senza dimora - viene identificato in un cittadino albanese di 47 anni. Con indosso una torcia elettrica e un cacciavite, nella sacca gettata e poi recuperata dalla polizia gli agenti trovano - e sequestrano - oltre al rampino, una lunga corda, grimaldelli, chiavi modificate e il kit del perfetto ladro acrobata.

Con precedenti specifici per furto in abitazione e furto in concorso il 47enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.