"C'è odore di benzina nel palazzo". Scatta l'allarme, palazzina evacuata

Un odore anomalo di benzina in un palazzo in viale delle Medaglie d'Oro ha fatto scattare l'allarme tra i residenti. Intorno alla mezzanotte tra l'undici e il dodici marzo, sono state decine le chiamate al numero unico per le emergenze. Sul posto si sono fiondate tre volanti della polizia di Stato e due squadre dei vigili del fuoco.

Mentre le forze dell'ordine hanno fatto evacuare lo stabile, i pompieri hanno ispezionato la scala notando l'odore anomalo, ma della benzina nessuna traccia. Dopo i sopralluoghi del caso i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Nessuno è rimasto intossicato.