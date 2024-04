Rapinatore seriale ai supermercati della Balduina, due colpi in pochi minuti

Rapinatore seriale alla Balduina. Due supermercati presi di mira da un bandito uno dietro l'altro: in via della Balduina e in piazza Carlo Mazzaresi. Un romano di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato dai carabinieri.

Il pomeriggio criminale del 44enne è cominciato all'interno di un supermarket di via della Balduina. Armato di taglierino ha minacciato la cassiera ma alcuni clienti sono riusciti a metterlo in fuga. L’uomo, non soddisfatto, si è diretto in un secondo supermercato in piazza Mazzaresi e sempre con l’utilizzo del taglierino ha minacciato la direttrice dell’esercizio commerciale, facendosi così consegnare la somma contante di circa 2mila euro per poi darsi alla fuga.

Su segnalazione al 112, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma Medaglie d'Oro. Acquisita la descrizione dell’uomo, si sono messi sulle sue tracce. Poco dopo, i militari sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo in via Trionfale, poi identificato nel 44enne.

Riconosciuto anche dalle vittime, è stato arrestato d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, e successivamente accompagnato presso le aule di Piazzale Clodio, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari.