A Balduina nasce l'applicazione di quartiere

Si chiama “Balduina” l’app di quartiere creata e sviluppata da Giulio Mollica per connettere in maniera smart e innovativa le persone con il territorio della Balduina.

A RomaToday Giulio, ingegnere e sviluppatore informatico di 37 anni nato e cresciuto a Balduina, ha spiegato il motivo che lo ha spinto a sviluppare l’applicazione: “Avevo l’esigenza di fare qualcosa per il mio quartiere. Ho osservato il tessuto sociale della zona e mancava un collante fra persone e realtà locali. Quindi ho pensato all’app come idea di condivisione, una risorsa centralizzata dove tutti possono apprendere informazioni. Il punto fondamentale che mi ha spinto a progettarla è dare una mano a migliorare la vita nel quartiere”.

L’applicazione ha trovato subito un gradito e un forte riscontro fra i residenti. I cittadini in “Balduina” possono trovare diverse funzionalità a partire dalla mappa interattiva dove sono inserite le posizioni delle ricariche per le macchine elettriche, delle fontanelle e di attività commerciali locali. Spazio anche al trasporto pubblico con fermate e tempi di attesa in tempo reale dei bus 990, 990 L, 913 e il treno regionale FL3. Capitolo importante è quello che riguarda i rifiuti. Infatti nella mappa interattiva sono indicati i centri e la raccolta di vario genere per il riciclo e lo smaltimento della spazzatura comprese pile esauste e abiti.

Soddisfazione ma tanto lavoro ancora da fare ci racconta Giulio che svela i futuri sviluppi dell’app: “Sto lavorando alla realizzazione di un calendario con le attività di quartiere e voglio aggiungere anche parchi pubblici e itinerari per far godere al meglio la Balduina”.

Nel futuro dell'app c'è anche l'integrazione col sito del comitato civico di quartiere Balduina's (www.balduina.org). Sul sito i residenti potranno trovare un welfare point, la piattaforma delle segnalazioni e la Balduina's Card la carta fedeltà del quartiere. Con quest'ultima (si ottiene gratuitamente scaricando app dal sito) riceveranno degli sconti su degli articoli acquistati in alcune attività commerciali della zona e una percentuale dell'acquisto (dall'1 al 3%) finirà in un fondo comune a favore del decoro del quartiere e attività di solidarietà. La carta fedeltà è resa possibile grazie ad un bando della Regione Lazio vinto in passato dal comitato Balduina's che consente di fare attività fuori dal quartiere.

"Questa è una collaborazione per il bene del quartiere. Fra poco, il tempo tecnico necessario, e metteremo insieme la sua app e il sito e tutti i servizi a disposizione compresa la carta fedeltà e la sua vetrina digitale. Questa sarà Balduina's app" - ha dichiarato Carlo Maria Breschi Presidente di Balduina'S.