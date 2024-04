Il ladro seriale che spacca il finestrino delle auto e ruba le borse al semaforo

Si avvina alle auto con al volante le donne, le affianca al semaforo quando dietro non hanno nessuno. Poi rompe il finestrino e ruba le loro borse. Un ladro seriale che si muove nella zona della Balduina.

Le prime segnalazioni sono arrivate dal quadrante di Roma Nord, poi in zona Cipro e adesso alla Balduina. Sui social, sul gruppo Facebook di quartiere, diverse sono le segnalazioni. "È diventato sempre più pericoloso girare in zona - ha scritto una residente in un post dello scorso 29 marzo - In due giorni il rapinatore con lo scooter ha rotto il finestrino a due signore esattamente al semaforo di largo Damiano Chiesa con via Ugo de Carolis e all'altezza dell'incrocio con piazza Giovenale".

La residente che ha notato uno dei due furti ha soccorso la vittima, consigliandole di fare denuncia. Nel frattempo in tanti nel quartiere chiedono più sicurezza. "Perché non viene predisposto dal commissariato un appostamento in borghese? Oramai accade quasi ogni giorno", si chiede Massimiliano, mentre Yosslla mette in guardia: "Consiglio a tutti sportello bloccato e finestrino con uno spiraglio leggermente aperto perché riduce l'impatto. La borsa rigorosamente sotto il sedile. Poi, certamente, sarebbe meglio si provvedesse con la giustizia".