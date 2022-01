Mezzocammino, raccolta firme per intitolare la scuola a Teresa Sarti Strada

Genitori e residenti di Torrino Mezzocammino chiedono al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Fiume Giallo, Franco Modestini, di intitolare il complesso a Teresa Sarti, filantropa e docente moglie di Gino Strada, deceduta nel 2009 a 63 anni. Insieme nel 1994 fondarono Emergency e lei ne è stata presidente dall'inizio fino alla prematura morte.

L'iniziativa, in particolare, è di Fabrizio Cittadini che ha lanciato domenica 2 gennaio una petizione su Change.org: "In meno di due giorni - racconta a Roma Today - siamo quasi a 200 firme. Hanno aderito genitori, qualche alunno delle medie, molti docenti". La storia della scelta di un nome per l'istituto comprensivo di Mezzocammino, composto da quattro scuole che vanno dalle elementari ale medie, parte dal 2020: "E' stato fatto un sondaggio tra gli alunni - spiega Fabrizio, papà di due studenti della Fiume Giallo - ma non è partito nessun iter. Così ci è sembrato il momento di proporre questa intitolazione".

Non solo perchè lo stesso Fabrizio è da anni volontario di Emergency: "Anche la scuola ha un legame con la onlus - conclude - grazie ai vari incontri che sono stati fatti con alcuni rappresentanti per parlare di cure e diritti universali". Staremo a vedere nelle prossime settimane se, questa volta, l'iter partirà. 3