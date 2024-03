Maltempo a Roma, si allaga l'ultimo piano di una scuola. Quattro classi inagibili

Mattinata movimentata al plesso di via Cina dell'istituto comprensivo "Matteo Ricci" al Torrino. Mamme e papà, infatti, sono stati chiamati dalla scuola per riprendersi i bambini a causa dell'alagamento dell'ultimo piano, a causa delle abbondanti precipitazioni di inizio settimana.

La scuola allagata

Un disagio che ha costretto diverse famiglie a tornare dal lavoro e organizzare diversamente la giornata. Altri bambini, invece, si sono "rifugiati" al piano terra, continuando le lezioni regolarmente con il supporto delle insegnanti e di tutto il personale scolastico. A far sapere di quanto è accaduto è stata la consigliera del IX municipio Carla Canale (lista civica Raggi).

Il racconto

"Hanno evacuato quattro classi - spiega - con disagi per i genitori che sono dovuti correre a prendere i bimbi delle elementari. Quando non possibile, sono stati collocati in emergenza nelle aule al primo piano". Per la consigliera e per la capogruppo del M5S in Campidoglio, Linda Meleo "in queste condizioni è difficile far esercitare il diritto allo studio ai ragazzi, mina la loro sicurezza compromettendo la salubrità degli ambienti".

Entro fine aprile i lavori sulla copertura

La violenza del maltempo ha anticipato, come quasi sempre accade, l'opera dell'uomo. Solo l'altro ieri, spiegano dal IX municipio, c'era stato l'ultimo colloquio con il dipartimento lavori pubblici finalizzato a stabilire il cronoprogramma dei lavori di rifacimento della copertura: "Ci sono fondi messi a disposizione dal dipartimento per tutti i municipi per una o più priorità - spiega l'assessora ai lavori pubblici, Paola Angelucci -. Abbiamo mandato le nostre priorità, in primis la Matteo Ricci. La gara è stata affidata, dopo Pasqua faranno le prove di carico ed entro aprile sarà iniziato l'intervento di rifacimento della copertura. Per quanto successo, se smette di piovere i bambini possono andare e rimanere al primo piano. Le classi ammalorate non sono agibili per la tanta umidità".