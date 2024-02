Il casale abbandonato del Torrino Nord è (ancora) un mistero. Il gestore c'è, ma non ha le chiavi

Il casale di viale Città d'Europa al Torrino nord non riesce a rivedere la luce. Acquisito al patrimonio pubblico nel 2010, è rimasto chiuso, vuoto e abbandonato a degrado e vandali negli ultimi 14 anni. Il bando per l'assegnazione è del 2015, solo oggi si è arrivati alla definitiva conclusione della gara ma le chiavi non sono state consegnate. Per questo i cittadini protestano, raccolgono firme (circa 200) e temono che passi ancora tempo, col rischio che la società vincitrice cambi idea e si torni al punto di partenza.

Il casale del Torrino nord ancora senza gestione

Un gioco dell'Oca del degrado, nel quale a scegliere il destino delle pedine sul tavolo è la burocrazia. Lenta, a volte pasticciona, spesso silente. Ad oggi il dipartimento valorizzazione del patrimonio, che ha in carico la gestione dell'immobile ricadente nel IX municipio, sta verificando (per la seconda volta) tutte le certificazioni inviate dall'associazione temporanea d'impresa la cui capofila è Opes Italia. Seconda volta necessaria in seguito alla scadenza dei documenti precedentemente inviati. Ma perché si è arrivati a questo? Il 6 aprile 2023 gli uffici hanno chiesto all'ATI di versare un deposito cauzionale infruttifero, necessario per la sottoscrizione dell'atto di concessione. Deposito pagato, ma non risultante nei sistemi informatici capitolini. Nel perdere tempo a cercare la ricevuta, i documenti di cui sopra sono scaduti.

Le lungaggini burocratiche

Ora, quindi, la consegna delle chiavi al soggetto aggiudicatario (arrivato terzo nella graduatoria del bando, ma i primi hanno rinunciato e ai secondi è stato bocciato il progetto in un secondo momento perché volevano realizzare un punto ristoro) è in sospeso perché il dipartimento sta analizzando nuovamente le certificazioni inviate. Da un tempo evidentemente molto lungo, anche se non è dato sapere quanto con esattezza. E queste lungaggini preoccupano i cittadini.

I cittadini raccolgono le firme

Nelle scorse settimane, infatti, il comitato di quartiere Torrino Nord ha raccolto circa 200 firme con due distinti banchetti: "Vogliamo far vedere che il problema è sentito - spiega il presidente Pietro Ragucci, che in questo lavoro è supportato dal vice Attilio Achilli, dai consiglieri Ugo Mainolfi e Carlo Lanza e dai volontari Maria Luisa De Sclavis e Fabio Apolloni - e che la cittadinanza attende di tornare a fruire pienamente di un bene simbolo del quartiere. Da anni è abbandonato, viene vandalizzato. Adesso ogni tanto i Carabinieri, sensibilizzati da noi, fanno dei controlli, ma sicuramente non basta. Senza la consegna delle chiavi nessuno inizierà a fare i lavori di ristrutturazione e non vorremmo che, alla lunga, si perdesse anche questa occasione".

Il municipio: "Il quartiere ha un bisogno forte che condividiamo"

Il 6 febbraio la consigliera municipale della Civica Raggi, Carla Canale, ha presentato un'interrogazione alla minisindaca Titti Di Salvo: "Ho risposto il 7 - fa sapere Di Salvo - mettendo in fila tutti i passaggi amministrativi che ci sono stati e che hanno portato alla situazione attuale. Le procedure per l'atto di consegna sono avviate, la società c'è, ma i passaggi che ho descritto hanno ritardato l'iter. Noi sentiamo forte il bisogno del quartiere di riappropriarsi di un bene pubblico e i loro auspici sono i nostri. Appena insediati chiedemmo al Comune di ricevere il casale, ma essendoci la procedura di assegnazione in corso, non era possibile. Vogliamo venga riaperto in tempi rapidi, perché sarebbe in linea con la politica di questa giunta: riaprire spazi pubblici, in un territorio che ne ha tanti, ma pochi fruibili".

Canale (LcR): "Più passa il tempo più rischiamo salti tutto"

Per Carla Canale, però, le criticità restano come le preoccupazioni: "Da bando - spiega - devono passare massimo 60 giorni tra la consegna delle chiavi e l'inizio del cantiere di riqualificazione del bene. Se le chiavi non le consegnano, non parte nulla. E il bando è di otto anni fa, è cambiato lo scenario: sono aumentati i prezzi dei materiali, è scoppiata una guerra, c'è il caro energetico. I costi crescono e le condizioni del casale sono peggiorate. Rischiamo passi un altro anno senza aggiudicazione definitiva e concreta. A questo punto, dovesse decadere il bando, la strada dovrebbe essere quella della consegna al municipio: ma ci vogliono tanti fondi per rimetterlo in piedi".