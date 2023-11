A cena pizza margherita. Così banchetta una colonia di ratti a Monti

Una cena in famiglia, a base di pizza rossa. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che i protagonisti del banchetto sono d’una famiglia estremamente numerosa a Roma: quella dei ratti.

Il banchetto sotto al cassonetto

La colonia di roditori è stata ripresa da un passante in uno dei rioni della Capitale: Monti. Nel video, pubblicato sul canale Instagram di Welcome to Favelas, si vedono i ratti uscire da una caditoia stradale per raggiungere un cassonetto indifferenziato dei rifiuti, situato ad un metro di distanza. Lì è stata improvvidamente lasciata una teglia di pizza che, nel luna park del centro, è diventata l'attrazione preferita di questi roditori.

Il malcostume stigmatizzato sulla rete

“Quanti saranno, una ventina?” si sente commentare l’autore del video. Difficile quantificare in maniera esatta perché gli animali restano in buona parte nascosti sotto al cassonetto stradale. Di certo sono numerosi ed anche affamati. La scena, oltre ad alimentare commenti sarcastici sulla presenza di topi, diventa anche l’occasione per stigmatizzare il comportamento di chi, quella teglia di margherita, ha pensato bene di gettarla a terra anziché nell’apposito e vicino cassonetto.

I rifiuti e gli animali

Tra i tanti commenti, le foto ed i filmati che circolano sui canali social, e che testimoniano il viavai di topi tra le strade del centro, il video pubblicato da Welcome to Favelas non desta neppure troppo stupore. Però testimonia in maniera plastica quanto sia vero che, la presenza degli animali tra le strade della città, sia correlata alla facilità con cui riescono a trovare dei rifiuti con cui nutrirsi. Vale per i cinghiali, i gabbiani, le volpi e, in questo come in tanti altri casi già raccontati, anche per i ratti.