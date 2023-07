Si moltiplicano nei rifiuti e danneggiano le auto. Perché Roma è invasa dai topi

“Mille tonnellate di rifiuti non raccolti”, titolavano i giornali pochi giorni fa. Se per i cittadini la spazzatura per strada ha raggiunto anche quest’estate vette intollerabili, i milioni di topi che abitano la città ringraziano. La monnezza è infatti l’habitat ideale per la loro proliferazione. E mentre si moltiplicano le segnalazioni dei romani e le richieste di intervento di aziende specializzate in disinfestazione e derattizzazione, il bando comunale approntato dalla giunta Raggi nel 2020, dopo quattro anni di preparazione, è fermo al palo, nonostante le promesse dell’attuale amministrazione.

Il contenuto è riservato agli abbonati.