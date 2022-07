Dietro i cassonetti la sorpresa: una famiglia di cinghiali banchetta con i rifiuti

La cena è servita. Una famiglia di cinghiali è stata avvistata in via di Valle Aurelia mentre si nutriva grufolando tra i sacchetti dei riifuti.

Gli ungulati alla ricerca dei rifiuti

“Stavo facendo una corsetta preserale, erano circa le 19, quando ho notato una cosa curiosa: un branco di cinghiali che marciava in fila indiana” racconta Andrea, un residente “a quel punto mi sono fermato, mentre questi animali hanno proseguito in direzione di quello che doveva essere il loro obiettivo: i cassonetti stradali”.L’episodio, racconta il testimone, risale alla giornata di mercoledì 13 luglio.

Nella zona infetta

“Non è raro avvistarli da queste parti, qui vicino c’è la riserva di Monte Mario. Però non mi era capitato di vederli in queste condizioni, mentre si nutrono con i rifiuti lasciati dietro alla batteria dei cassonetti”. L’avvistamento, ha spiegato il residente, è avvenuto “a duecento metri dall’ingresso della stazione ferroviaria ed a poca distanza anche dall’ingresso del centro commerciale Aura”. In quella che, secondo l'ordinanza regionale sulla peste suina africana, viene considerata la "zona infetta".

Altri avvistamenti in zona

A poche centinaia di metri si trova il parco Giovanni Paolo I e via Giacomo Giri, strada dove viene regolarmente avvistato un branco di ungulati. In quel caso i cinghiali, da qualche settimana, si aggirano liberamente tra le auto ed i portoni dei condomini. Come se vi avessero preso casa. Anche in quel caso, nella zona infetta.