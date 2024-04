Prelevano denaro con i bancomat appena rubati, negli slip di una ladra nascosti 425 euro

È stato convalidato presso le aule del tribunale di Roma l’arresto di tre cittadini sudamericani gravemente indiziati del reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Gli arrestati, due donne e un uomo, di età compresa tra i 30 e i 52 anni, tutti senza dimora e con precedenti, sono stati notati dai carabinieri della stazione Roma Quirinale mentre erano in atteggiamento sospetto nei pressi di uno sportello ATM in via Leonina, nel Rione Monti.

Alla vista dei militari hanno in un primo momento tentato di allontanarsi e poi hanno iniziato a inveire verbalmente dei confronti dei militari, minacciandoli e tentando in tutti i modi di dissuaderli per sfuggire all’identificazione.

Decisi a procedere con un controllo più approfondito, gli uomini dell'Arma hanno perquisito i tre cittadini e hanno rinvenuto e sequestrato 425 euro che erano nascosti negli slip di una delle indagate, documenti di identità e due carte di credito con le quali stavano tentando di prelevare, risultate rubate poco prima a un turista italiano all’interno della metropolitana che nel frattempo aveva già provveduto a denunciare il furto delle carte, che sono state poi recuperate e restituite.