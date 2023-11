Zoo Capitale: a Roma sempre più volpi

Vengono avvistate nelle ville storiche e nei parchi cittadini. Nella capitale più verde d’Europa la presenza delle volpi non può destare troppo stupore. Sorprende però trovarle in zone anche fortemente antropizzate.

Le volpi in città

Decisamente più schive dei cinghiali, le volpi a Roma vengono avvistate con una certa assiduità. Lo scorso 27 maggio, del ritrovamento di un giovane esemplare, ha dato conto anche il presidente di un municipio. “A fine giornata, dopo 8 ore in giro sul territorio, la cosa più bella e inaspettata – aveva annunciato il minisindaco Paolo Marchionne - abbiamo salvato un cucciolo di volpe che stava per annegare”. Si trovava nelle vecchie piscine, ex Gil, dell’Istituto comprensivo Montessori, di viale Adriatico. Quella volpe venne consegnata dal presidente Marchionne, insieme ad una rappresentante dei genitori, al centro di recupero della fauna selvatica della Lipu.

Gli avvistamenti, come detto, sono quasi all’ordine del giorno. Recentemente un lettore ha inviato a Romatoday il video d’un esemplare che, di sera, si aggirava tra le auto parcheggiate al Villaggio Olimpico. Ancora più sorprendente è stato avvistare una volpe a San Giovanni. In quel caso se ne sono accorti gli studenti che stavano facendo il loro ingresso a scuola. L’esemplare, furtivo, è stato immortalato mentre si allontanava dal mercato di via Orvieto dove, probabilmente, s’era recato a “far spesa” di buon’ora.

Quante sono le volpi? Una stima precisa non c'è. Ma “quest'anno ne abbiamo ricoverate una cinquantina quasi tutte provenienti dall'interno del GRA” ha spiegato Francesca Manzia, la veterinaria responsabile del centro di recupero della fauna selvatica di Roma.“Le chiamate relative a questi animali sono più difficili da gestire perché non possiamo dire al cittadino di prendere e portarla, in quanto si tratta di un animale potenzialmente pericoloso” Quindi il numero di ricoveri, è inferiore rispetto a quello degli avvistamenti di cui, la Lipu, può dirsi testimone. Ma perché si spingono a frequentare le zone abitate? “Le volpi sono in città per loro scelta, il nostro modo di gestire l'ambiente urbano fornisce a questi animali cibo facile e ripari, sia per nascondersi che per riprodursi" ha spiegato Manzia che si è raccomandata di "non fornire loro del cibo, perché l'animale che diventa confidente abbassa automaticamente il livello di attenzione rimanendo vittima più facilmente di incidenti".

Le volpi nelle aree verdi

Le segnalazioni di volpi investite, sono tristemente note in zone come la via “Olimpica”, la strada che divide in due Villa Pamphilj. Lì, la frequenza con cui vengono colpite dalle auto, ha anche spinto alcuni cittadini a chiedere l’intervento del Campidoglio. Più in generale questi mammiferi vengono visti, e spesso ripresi con i dispositivi cellulari, anche nei parchi cittadini, come quello degli Acquedotti, sulle cui antiche vestigia è stata recentemente immortalata una volpe. Ed anche nel parco della Caffarella.

La sensazione è che presto i romani faranno l'abitudine a questi animali, come hanno imparato a conviverci gli inglesi. A Londra, secondo le stime London Wildlife Trust (LWT), ci sono infatti 10mila volpi. Sono “parte dell'ecosistema” ha spiegato Mathew Frith, dirigente del LWT, ai microfoni di SkyTg24. Secondo Frith frequentano la metropoli perché vi trovano “grandi quantità di cibo oltre che molti posti in cui rifugiarsi”. Sono condizioni che, come la Lipu ha confermato a Romatoday, questi animali trovano anche nella nostra città. Ed è il motivo per cui, sempre più spesso, le stiamo ammirando.