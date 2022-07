Esquilino, i rubinetti tornano senz’acqua: "Nessun preavviso, siamo preoccupati"

Al civico 13 di via Carlo Alberto gli inquilini segnalano disservizi nella fornitura idrica da giorni. Problemi che sono comuni anche ai residenti di via Machiavelli e, recentemente, anche di via Buonarroti. Una situazione già vissuta in passato che spaventa i residenti dell’Esquilino.

I rubinetti all'asciutto

“Per ora i casi riguardano tre o quattro palazzi, con problemi che si sono concentrati nelle ore serali e notturne – ha spiegato Eleonora Tiliacos, portavoce del comitato acqua Esquilino – però si stanno ripetendo. Questi disservizi avvengono senza alcun preavviso e questo non ci rende tranquilli. Soprattutto non lo siamo perchè abbiamo già avuto problemi simili che si sono protratti per circa sette mesi, anche se all'epoca erano più diffusi ed invasivi”.

I problemi di fornitura all'Esquilino

Gli abitanti dello storico rione del municipio I infatti, tra il settembre 2021 ed il marzo 2022, hanno spesso dovuto fare i conti con problemi legati nella fornitura domestica. I disservizi, puntualmente raccolti, hanno finiti per essere affrontati anche nell’ambito di commissioni municipali e capitoline, cui ha preso parte anche il gestore idrico. Quei problemi che portavano ad avere anche quotidianamente i rubinetti senz’acqua, non si sono più ripetuti, fino all’inizio di luglio. “La pompa di sollevamento sistemata a Colle Oppio lo scorso marzo, ha consentito di risolvere i disservizi, causati da un problema di pressione” ha spiegato la portavoce del comitato.

Il sospetto dei residenti

Da marzo fino all'inizio di luglio, gli abitanti dell'Esquilino non hanno lamentato significativi disservizi. “Però ora siamo preoccupati perché, negli ultimi giorni, sono tornati a ripetersi. E per esperienza sappiamo che non sono legati ai singoli condomini, ma alla condotta generale: infatti quando l’acqua manca in via Carlo Alberto, dopo mezz’ora finisce anche al civico 50 di via Machiavelli. E quando torna in quest’ultimo stabile - ha spiegato la residente - dopo poco torna anche in via Carlo Alberto”.

L'assenza di comunicazioni

All'Esquilino, a pochi metri dalle strade interessate dai disservizi, è presente un cantiere impegnato sulla condotta idrica. “Sappiamo che ci sono dei lavori in corso in via Ferruccio, cosa che reputiamo positiva, perchè si sta sostituendo un tratto della tubatura. Però non sappiamo se i problemi segnalati nei palazzi vicini siano collegati o meno”. Ed in assenza d'informazioni, considerato il pregresso, gli abitanti rimasti senz'acqua sono proccupati”.