Turista accoltellato dal rapinatore che aveva rubato lo smartphone alla sua amica

Ha riconosciuto il rapinatore che poche ore prima aveva rubato lo smartphone a una sua amica tedesca alla stazione della metro. Il turista statunitense ha notato il malvivente aggirarsi nei pressi dell'hotel nella zona di Termini dove alloggiava provando a bloccarlo ma per tutta risposta è stato ferito dal bandito con un coltello.

L'aggressione è avvenuta in via Amendola, all'Esquilino, recuperato il telefono cellulare dell'amica nonostante le minacce con il coltello e il ferimento, a fermare il rapinatore ci ha poi pensato un investigatore del commissariato Viminale in quel momento libero dal servizio. Sequestrato il coltello dal poliziotto, il ladro è stato poi identificato in un 50enne algerino.

Al termine degli atti di rito il 50enne è stato condotto in carcere a disposizione della magistratura che ha convalidato l'arresto.

Borseggiatrici nella metropolitana

Sempre gli investigatori del commissariato Viminale, nel corso di un servizio specifico nella metropolitana di Termini, hanno arrestato due donne di origini sudamericane - di 25 e 27 anni - per furto pluriaggravato in concorso. Nello specifico, giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da due guardie giurate che avevano bloccato due donne che avevano perpetrato un furto ai danni di una signora, asportandole un portafoglio contenente 300 euro.

I poliziotti le hanno identificate e arrestate perché gravemente indiziate di furto pluriaggravato in concorso. Anche in questo caso gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.