Riprende il cellulare scippato e scappa, rapinatori inseguono turista e la picchiano

Rapinata dello smartphone è riuscita a riprenderlo e a scappare. Rincorsa dai due malviventi la ragazza - una giovane turista - è stata però picchiata. A salvarla la polizia, che ha arrestato la coppia di banditi.

Sono stati i poliziotti del commissariato Celio ad arrestare un cittadino italiano di 45 anni e un tunisino di 47 per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via del Viminale, a due passi dal ministero dell'Interno, hanno notato i due uomini strattonare violentemente a terra una ragazza e, alla vista dell’auto di servizio, darsi a precipitosa fuga.

Gli agenti sono riusciti immediatamente a raggiungerli e a bloccarli. La giovane aggredita, una 21enne originaria dell’Estonia, ha raccontato di essere stata, poco prima, avvicinata dai due uomini in via Amendola - all'Esquilino - con la scusa di chiederle che ore fossero. Al momento di prendere il telefono dalla tasca dei pantaloni per visionare l’ora, la ragazza è stata bloccata dai due e derubata del telefono.

La vittima è riuscita però a riprendere il possesso del suo cellulare e ha tentato di scappare, ma i due si sono scagliati contro di lei strattonandola per terra con violenza. A questo punto, uno di loro l’ha nuovamente fermata e bloccata a terra, mentre l’altro ha tentato di strapparle di nuovo il cellulare senza riuscirci. La magistratura ha poi convalidato l'arresto due due rapinatori.