Paura a Termini: rapinatore minaccia di morte una suora con una spranga di ferro

Armato di una spranga ha minacciato e provato a rapinare una suora nell'area adiacente alla stazione Termini. Un uomo, fermato dalla polizia prima che potesse aggredire la religiosa all'Esqulino.

Sono stati gli agenti del commissariato Viminale, transitando in via Gioberti, a notare un uomo che stava passeggiando in direzione di via Giolitti con in mano una spranga di ferro. Contestualmente, dal verso opposto, stava arrivando una suora e l’uomo, vedendola, le ha inizialmente sbarrato la strada, minacciandola di ammazzarla se non gli avesse dato denaro, poi ha iniziato a brandire l’arnese con il chiaro intento di colpirla.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti riuscendo, con non poca difficoltà, a far desistere l’uomo, bloccandolo e disarmandolo. Identificato per un 40enne italiano è stato arrestato per tentata rapina aggravata.