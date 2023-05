Piazza di Spagna, più spazio ai pedoni ed agli eventi internazionali

Via le auto da piazza di Spagna. E’ questa la premessa su cui il Campidoglio è convenuto per lavorare al rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale.

La pedonalizzazione completa della piazza

Già oggi l’area è in gran parte off limits per i mezzi a motore. Con il provvedimento che è stato preparato dalla commissione Turismo, e che ha trovato l’accordo dell’assemblea capitolina, lo sarà ancora di più. “La necessità di completare la riqualificazione” dell’area, presuppone l’esigenza di ridurre l’impatto del traffico. Ed è per questo che si deve “provvedere alla pedonalizzazione completa di piazza di Spagna e Piazza Mignanelli” che preveda la possibilità di accesso, e solo “in caso di necessità”, ai “mezzi di soccorso”.

Solo mezzi di soccorso

Il traffico veicolare verrebbe quindi limitato al tratto di piazza di Spagna unisce via di Propaganda a via dei Due Macelli. L’esigenza di destinare l’area alla fruizione pedonale, chiama in causa anche la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico garantito dai taxi. Non meno importante per una zona da cui partono le strade dello shopping cittadino, è l’aspetto legato alle operazioni di carico e scarico delle merci.

Dove andranno a scaricare le merci

“Per far sì che piazza di Spagna, piazza Mignanelli e Trinità dei Monti siano uno spazio esclusivamente riservato ai pedoni, l’area taxi sarà spostata al confine con l’area pedonale sempre su Piazza di Spagna, mentre le aree di carico-scarico saranno spostate su Via dei Due Macelli” ha spiegato Mariano Angelucci, il presidente della commissione turismo di Roma Capitale. Per realizzare questi due obiettivi è stato chiesto all’agenzia per la mobilità di studiare una viabilità alternativa rispetto a quella attuale.

Le modifiche dovranno poi passare al vaglio anche della sovrintendenza capitolina, perché ricadono nella cosiddetta città storica, ed anche della soprintendenza speciale, quella di Stato, perché piazze e strade sono sottoposte a vincolo di tutela. Servirà anche il via libera del municipio I. Quello del Campidoglio, che si sta cercando soluzioni anche per il rilancio di via Nazionale, è già stato archiviato positivamente.

Una capitale che valorizza il proprio patrimonio

La delibera prevede anche di progettare “eventi di rilievo internazionale” da realizzare sia a piazza di Spagna in piazza Mignanelli, che siano “legati al settore della moda e del cinema”. “Con queste misure - ha chiarito il presidente della commissione turismo - vogliamo far sì che Roma diventi davvero una capitale europea, una capitale che sappia valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale”.