Esalazioni di cloro dalla Spa, evacuato un hotel in centro a Roma

"Presunte esalazioni tossiche". È questa la causa che ha portato i vigili del fuoco a disporre l'evacuazione dell'hotel Barberini in via Rasella, in centro a Roma. L'allarme intorno alle 10. Cinque le persone intossicate. Si tratta di un 60enne e un 50enne, trasportati in codice rosso al San Giovanni e al San Camillo. In codice giallo invece un 39enne e una 26enne, portate in codice giallo all'Umberto I, più un 48enne in codice giallo al Gemlli. Altre tre persone, con sintomi lievi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto dalle 10.15 i vigili del fuoco e personale della polizia locale di Roma Capitale che ha chiuso la strada e messo in sicurezza l'area, regolando la viabilità della zona. Chiuse al traffico via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.



Sono in corso accertamenti sulla natura delle esalazioni. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si sarebbe trattato di una fuoriuscita di cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della della spa al piano inferiore dell'albergo. L'ipotesi cloro viene confermato anche da fonti sanitarie che parlano, per i feriti, di "inalazioni da cloro".



