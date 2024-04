Centro Storico invaso dai venditori ambulanti: sequestrati 3mila articoli

Sono ovunque con le loro lenzuola e i loro banchetti sopra i quali hanno in vendita qualsiasi cosa: dagli occhiali da sole agli abiti. Sono i venditori ambulanti abusivi che affollano le aree del Centro Storico della Capitale. Un fenomeno conosciuto dalle forze dell'ordine che nel fine settimana hanno sequestrato migliaia di articoli.

Sono oltre 3mila gli articoli sequestrati nel solo fine settimana in seguito a una operazione congiunta tra gli agenti del I gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale e la guardia di finanza. L’attività, volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona del Centro Storico, ha permesso una vasta serie di controlli e decine di interventi mirati, nelle strade con la maggior presenza di turisti e venditori abusivi, dal Colosseo a via del Corso.



Nell’area del Tridente il maggior numero di sequestri, in totale 30 solo tra le vie intorno a Fontana di Trevi, come via delle Muratte e via del Lavatore. Tra gli articoli posti sotto sequestro: occhiali, bastoni per selfie, foulard, accessori di elettronica, articoli di abbigliamento e, in alcuni casi, borse e articoli contraffatti di noti marchi della moda. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.