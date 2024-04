Agricoltore si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco in piazza Venezia

Nella tarda serata di ieri, lunedì 22 aprile, un uomo si è legato a un palo in piazza Venezia, all'altezza dell'altare della Patria e, dopo essersi cosparso di un liquido infiammabile, ha minacciato di darsi fuoco. La zona è rimasta bloccata per più di un'ora, con il traffico in tilt.

Sul posto diverse volanti della polizia, vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale che hanno provveduto a isolare la zone per motivi di sicurezza. L'uomo, un agricoltore italiano, si sarebbe convinto a desistere solo intorno alle 23. Vestito da sceriffo e con un tricolore in mano, avrebbe detto di voler incontrare il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.