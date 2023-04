Un tappeto mobile tra via Nazionale e via del Tritone: la proposta guadagna posizioni

La proposta di sfruttare il traforo di via Monza per migliorare il collegamento tra via Nazionale, strada dello shopping in cerca di rilancio, e la gettonata via del Tritone, guadagna terreno. L’ipotesi, avanzata per la prima volta lo scorso settembre, è stata nuovamente affrontata nel corso d’una seduta congiunta delle commissioni turismo e mobilità di Roma Capitale. Questa volta però, la suggestiva intuizione avanzata dalle associazioni di categoria, ha scalato posizioni. Infatti dopo aver catalizzato l’attenzione dei consiglieri, che sono tornati ad occuparsene per la terza volta, è stata sottoposta al giudizio anche di un assessore della giunta capitolina.

L'occasione offerta dalla futura TVA

“Abbiamo un’opera come il TVA, già completamente finanziata con i fondi del PNRR e quindi da realizzare in tempi certi, che ci consente di impostare un ragionamento sulla riorganizzazione delle strade che attraversa. E questo è valido tanto per Corso Vittorio quanto per via Nazionale” ha premesso l’assessore alla mobilità Eugenio Patané.

Il titolare della delega ai trasporti della giunta Gualtieri, ha precisato che è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, con l’università La Sapienza, dedicato proprio a ripensare le due principali arterie che saranno attraversate dal tram Termini Vaticano Aurelio. Ne fanno parte architetti urbanisti, ingegneri della mobilità, antropologi, sociologi. “Quello che occorre fare non è solamente ragionare sulla viabilità” ha spiegato l’assessore che, infatti, ha auspicato una totale rivisitazione delle due strade.

Ripensare via Nazionale

“Dobbiamo pensare che Roma verrà cambiata dall’arrivo del tram” e quindi una strada come via Nazionale, considerata “oggi una sorta di autostrada” dovrà essere rimodulata. “ Occorre riequilibrare lo spazio stradale, per ridare vita ad un asse così importante per il commercio ed il turismo”. Significa, è stato chiarito dall'assessore, che occorre sottrarre spazio alle auto, per destinarlo agli utenti del trasporto pubblico, ma anche ai pedoni ed ai ciclisti.

“In quest’ottica, la realizzazione di un tappeto mobile sotto il traforo ci può stare” ha aggiunto Patanè “sul piano pratico dobbiamo capire come finanziarlo, cosa che si potrebbe fare con un project financing, ma soprattutto a chi affidarne la gestione quotidiana e quindi la manutenzione”. Si tratta infatti di “un impianto speciale indipendente”. Non si trova in una stazione metropolitana, per intendersi. E quindi non sarebbe compito di Atac prendersene cura.

Un passo in avanti verso il tappeto mobile

“Abbiamo ottenuto quello che era lo scopo della seduta, vala a dire avviare una valutazione dell’amministrazione sulla necessità d’investire sul sottopasso. La possibilità di fare un tapis roulant è stata quindi accolta positivamente – ha sintetizzato il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci – e quindi abbiamo chiesto di continuare ad occuparcene, investendo anche dipartimenti ed uffici per verificare quale sia la strada migliore da percorrere, anche per gestire la manutenzione che, come spiegato dall’assessore, non può essere assegnata ad Atac”. Il proposito di realizzare un tappeto mobile, per consentire a via Nazionale d’essere raggiunta anche dai turisti di via del Tritone, non si è arenato. Ed anzi investe sempre più livelli istituzionali.