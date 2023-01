Un nuovo centro antiviolenza nell'immobile confiscato alle mafie

Da immobile a disposizione della criminalità organizzata a centro antiviolenza: succede in via Lepetit, zona Tor Tre Teste, dove l’associazione Lucha y Siesta si prepara ad aprire un consultorio specializzato nella gestione di casi di violenza domestica e sul lavoro, ma anche di violenza digitale e discriminazione di genere.

Il progetto nasce da un bando di Roma Capitale sviluppato in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità di Monica Lucarelli. Avuta notizia della vittoria di Lucha y Siesta, l'assessore alle politiche sociali del municipio V, Antonino De Cinti, ha contattato l’associazione e creato un collegamento con la direzione socio educativa del Municipio in modo da svilupparlo. Proprio in questi giorni il presidente Mauro Caliste e le responsabili di Lucha y Siesta si sono incontrati per fare il punto sul progetto, e illustrare le modalità con lo sportello, che avrà reperibilità 24 ore su 24, verrà gestito.

“È importante che Lucha y Siesta si inserisca nelle rete antiviolenza già in atto nel Municipio e collaborino anche con i sindacati, firmatari di un protocollo d'intesa per la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione delle violenze sul posto di lavoro - ha detto Caliste - I dati hanno purtroppo rilevato che nel periodo delle feste natalizie i casi di violenza domestica davanti ai figli hanno subito un incremento, pertanto occorre mantenere sempre alta l'attenzione su questo tema”.

A oggi Lucha y Siesta, oltre alla Casa delle Donne di via Lucio Sestio (al centro, tra l'altro, di una vertenza processuale per occupazione abusiva) gestisce due sportelli anti violenza attivi 24 ore su 24, uno nel Municipio III e uno nel Municipio VII.