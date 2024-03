Tenuta della Mistica, via libera del Campidoglio: il rilancio passerà per una “cabina di regia”

Tra Torre Maura, Tor Tre Teste e Tor Sapienza c’è un’area comunale di 75 ettari che merita di essere valorizzata. È la Tenuta della Mistica, uno spazio verde in cui convivono tante realtà. Una matassa da dipanare sul piano delle competenze e delle destinazioni che il Campidoglio ha intenzione di affrontare puntando su una “cabina di regia”.

Le tante anime che convivono nello spazio verde

Obiettivo del provvedimento portato in aula dalla consigliera Erica Battaglia, è quello di mettere in piedi come prima cosa “una commissione tecnica interdipartimentale per la regolarizzazione delle situazioni in essere che, in questi anni, hanno operato in quell’area. Lo spazio nel 2008 era stato attribuito, con un’ordinanza sindacale, alla onlus Parco della Mistica che a sua volta le ha date all’associazione volontari “Capitano Ultimo” ed alla nazionale cantanti. Alcuni terreni, successivamente, sono stati dati anche ad Agricoltura Capodarco e, sempre nell’area verde, sono attivi la coop Pecora Mistica ed un circolo ippico, la Asd Equestrian Academy. Queste realtà, insieme al municipio, potrebbero contribuire ad un ulteriore rilancio della Tenuta, sottratta da tempo alla speculazione edilizia. Serve però un’unica direzione di marcia e, proprio a questo, servirà istituire “una cabina di regia”.

Un provvedimento che rilanci la Tenuta

“La delibera approvata oggi in Assemblea Capitolina per l`istituzione di una cabina di regia per la valorizzazione del parco della Mistica in V Municipio è un`ottima notizia per Roma – ha commentato la consigliera regionale Marta Bonafoni –Consente di dar slancio a un`area fondamentale per tutta la città e allo stesso tempo, attraverso il coinvolgimento delle tante realtà che in questi anni si sono prese cura di questa risorsa, permette di far tesoro e di utilizzare al meglio tutte le competenze e le energie dell`associazionismo e del Terzo Settore che possono rappresentare un patrimonio di innovazione importante, sia sotto il profilo ambientale che sociale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri del coordinamento Alleanza Verdi e Sinistra che hanno rigranziato Erica battaglia per aver portato in aula “un documento frutto di un lungo e condiviso percorso amministrativo” passato per le varie commissioni comunali. “Ci consente oggi dopo tanti anni– hanno sottolineato Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli – di rimettere ordine rispetto a situazioni già in essere presenti, non sempre in modo equilibrato, su quel quadrante e allo stesso tempo riprogettare un percorso di recupero e valorizzazione di quel territorio. Si tratta” hanno spiegato, di un quadrante di Roma che“al di là del valore storico, culturale e archeologico, rappresenta un polmone verde, serbatoio prezioso di agricoltura biologica e biodiversità su cui grazie al lavoro di una serie di comitati, cooperative e associazioni si è mantenuto un positivo ecosistema urbano e hanno preso vita progetti di agricoltura integrata di qualità”.

La soddisfazione del municipio V

“Come Municipio, attraverso atti di Consiglio e Giunta, in sinergia con le Commissioni capitoline ambiente e cultura, abbiamo affermato in più occasioni la volontà e la necessità di rilanciare la Tenuta della Mistica, rendendola pienamente fruibile ai cittadini e alle cittadine del quadrante est della città – hanno commentato il presidente del municipio V Mauro Caliste, l`assessore all`ambiente Edoardo Annucci, e l`assessore al patrimonio, Sergio Scalia – Con la deliberazione approvata oggi, dunque, si compie un importante passo in avanti che va in questa direzione”.