Il giovane spacciatore con 3,5 chili di droga nascosti nel forno della cucina

Droga pronta allo spaccio occultata nel forno della cucina. Un nascondiglio che non è stato sufficiente a un giovane spacciatore romano, arrestato dalla polizia a Tor Tre Teste. A interrompere la sua attività gli agenti del commissariato Appio Nuovo di polizia.

Bussato alla porta del 28enne romano in via Francesco Tovaglieri, grazie al fiuto del cane dell’unità cinofila antidroga, i poliziotti hanno rinvenuto circa 3,5 chili di hashish all’interno di un vano dietro al forno, mezzo chilo di marijuana, 3 bilancini di precisione, 3 macchine per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 28enne è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura pre-cautelare è stata convalidata dalla magistratura.