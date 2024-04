Hashish marchiato "Forza Napoli" e cioccolato al thc, in manette coppia di pusher

Hashish marchiato "Forza Napoli" e cioccolato al thc. Oltre a marijuana e materiale per il confezionamento della droga. In manette è finita una giovane coppia di pusher, 21 anni lui, 20enne lei, fermata dagli agenti del commissariato Appio e San Giovanni mentre transitavano a bordo di una macchina in via degli Angeli, al Tuscolano. I due erano conosciuti agli agenti per l’attività di vendita della droga tramite WhatsApp. I poliziotti, allora, li hanno controllati e trovati in possesso di 855 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, hanno notato che sul loro navigatore del cellulare era impostata come destinazione una struttura ricettiva in via degli Angeli.

A quel punto, gli operatori hanno effettuato un controllo rinvenendo alcuni involucri di droga fra hashish e marijuana, tavolette di cioccolato al thc e due sigarette elettroniche al thc. Gli investigatori hanno esteso la perquisizione a un’abitazione di via Tovaglieri a Tor Tre Teste, in uso ai ragazzi, dove hanno sequestrato altra sostanza stupefacente del peso complessivo di 400 grammi tra hashish, marijuana, tavole di cioccolato al thc e sigarette elettroniche al thc nonché diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della stessa.

I giovani, un 21enne e una 20enne, italiani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La magistratura ha convalidato l’operato dei poliziotti disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.