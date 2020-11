La Rustica, vandalizzata la futura sede anagrafica di via Dameta

Non solo il ritardo per la sua riapertura, promessa fin dal 2017 e non ancora avvenuta. Ora anche un atto vandalico. Quella che dovrebbe diventare una nuova sede anagrafica del municipio V in via Dameta, a La Rustica, presso il mercato, è stata oggetto di danneggiamento: la vetrata dell'ingresso è stata rotta.

A denunciare l'accaduto, l'8 novembre scorso, è stato il consigliere municipale di Fdi, Christian Belluzzo: "Chiunque fa questi danni sta danneggiando anche sé stesso e la propria famiglia, in quanto ha danneggiato un bene comune. Oltre che rischiare una bella denuncia e il pagamento per danni", il commento.

La notizia è stata commentata anche dalla delegata della sindaca alle Periferie, Federica Angeli, che ha visitato La Rustica pochi giorni fa: "Voglio esprimere pubblicamente la mia vicinanza più sincera. Lo voglio fare pubblicamente perché è giusto prendere subito un impegno e agire. Ai vili vandali invece dico che hanno trovato pane per i loro denti, perché fortunatamente, il giochino dell'omertà si è rotto e presto pagheranno per questo gesto. Molto presto. Forza La Rustica".

Gallery