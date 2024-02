Spari a Roma: due feriti a colpi d'arma da fuoco. Arrestato un uomo per duplice tentato omicidio

Un duplice tentato omicidio. Poi la vendetta con attentati dinamitardi e incendiari contro auto e negozi. Una escalation criminale cominciata lo scorso mese di giugno quando due pregiudicati romani vennero ricoverati in ospedale con delle ferite di colpi d'arma da fuoco. Spari che colpirono i due uomini - oggi 50enni ed entrambi romani - all'anca e alla gamba. In pericolo di vita il primo dei due venne salvato dai medici che lo operarono d'urgenza. La sparatoria era avvenuta poco prima a La Rustica. A distanza di otto mesi gli investigatori della polizia hanno ricostruito in parte l'accaduto arrestando un uomo.

Spari a La Rustica

Le indagini presero corpo la notte dello scorso 17 giugno quando all'ospedale Sandro Pertini vennero letteralmente "scaricati" da due auto due uomini, con ferite alle gambe e al bacino. Due romani residenti a La Rustica, da subito poco collaborativi. Primo tassello alle indagini il luogo esatto dell'agguato, nella periferia nord est della Capitale. Spari che squarciarono il silenzio della notte di largo Augusto Corelli, a La Rustica.

Le indagini della mobile

Nonostante l'omertà dei due feriti, le indagini degli investigatori della squadra mobile hanno consentito di ricostruire la dinamica del duplice tentato omicidio. Una discussione occasione, una banale lite in strada, poi degenerata negli spari e nel ferimento dei due oggi 50enni.

La vendetta e gli attentati

Feriti i due pregiudicati, essendo consapevole delle vendette a cui sarebbe andato incontro, l'autore del duplice tentato omicidio si era allontanato da La Rustica - quartiere di residenza - rendendosi irreperibile. Timore di ritorsioni, peraltro effettivamente poi verificatesi con attentati dinamitardi e incendiari in danno di attività commerciali e auto nella disponibilità di uomini vicini a chi ha sparato, su cui sono in corso approfondimenti investigativi.

L'arresto

Le attività di indagine hanno tuttavia consentito di localizzare l’indagato, consentendo alla squadra mobile di assicurare l’esecuzione della misura cautelare a suo carico. Nelle prime ore di sabato mattina, all’esito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, nei confronti dell'uomo soggetto ritenuto gravemente indiziato di duplice tentato omicidio de La Rustica.