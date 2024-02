Casale Caletto passa al municipio V, dal verde alle strade: ecco le priorità dei residenti

Dopo anni di battaglie e raccolte firme il quartiere Casale Caletto passa ufficialmente dal IV al V municipio. I nuovi confini sono stati stabiliti dalla delibera di Assemblea capitolina n. 4/2023 e da quella di Giunta Capitolina n. 135/2023. Il minisindaco Mauro Caliste e la sua giunta accoglieranno i nuovi arrivati mercoledì 21 febbraio alle 17 in via Cervara 200, con un’assemblea pubblica a cui parteciperà anche Giammarco Palmieri, presidente della Commissione capitolina Ambiente.

Le aspettative degli abitanti

“Siamo molto entusiasti di questo passaggio – spiega Gianluca Ferrara, presidente del comitato di quartiere Casale Caletto – dove siamo noi sembra che finisca il mondo. Il nostro quartiere ha bisogno di tantissimi interventi e ora siamo fiduciosi di poterli vedere, finalmente realizzati”. Tra le priorità individuate dal comitato figurano infatti: la riqualificazione degli spazi verdi e, in particolare dell’area in via del Casale Caletto 1, di cui i residenti cercano di prendersi cura sottraendola al degrado, la sostituzione dei cassonetti, “in gran parte fatiscenti” sottolinea Ferrara, la pulizia e il rifacimento delle strade che portano ai comprensori Ater, come via Matteo Civitali e via Giacomo del Duca. Nel territorio, inoltre, mancano “luoghi di aggregazione e di svago per i giovani, che non hanno una valvola di sfogo e finiscono con il divertirsi compiendo atti vandalici in un territorio già ricco di problemi”.

Una collocazione “sbagliata”

Casale Caletto è un’area compresa tra via di Cervara, il fiume Aniene e l’A24, caratterizzata dalla massiccia presenza di palazzine popolari. Il quartiere si trova adiacente a La Rustica, quindi molto più vicino al territorio del V municipio, rispetto al IV, dove è stato a lungo collocato. Nel 2019 erano stati i consiglieri municipali grillini a presentare una mozione per chiedere il passaggio del quartiere al V municipio. “L'attesa riunificazione del quartiere della Rustica e l'ingresso di Casale Caletto nel municipio V rappresentano un importante passo avanti nell'ascolto delle richieste della comunità – spiega il minisindaco Mauro Caliste -. L'assemblea del 21 febbraio sarà un'occasione per accogliere i nuovi cittadini e presentare la giunta e il Consiglio municipale, segnando un capitolo significativo nella storia amministrativa della zona”. Insieme a Casale Caletto, il municipio ha annesso anche il quartiere Grottoni, "ereditato" dal municipio VI. A fine dicembre Caliste, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, aveva commentato queste nuove annessioni sottolineando l'urgenza di avere a disposizione anche il personale e le risorse economiche necessarie, al fine di erogare correttamente ai territori i servizi di competenza municipale. "Il nostro impegno per Casale Caletto e Grottoni proseguirà - aveva scritto Caliste - come fatto finora anche senza competenze dirette, ma le conseguenze delle nuove delimitazioni territoriali non dovranno gravare sulla cittadinanza".