Casale Caletto, il municipio V risponde alle richieste dei residenti: tutti i prossimi interventi

Spazi di aggregazioni per bambini e ragazzi, raccolta dei rifiuti, manutenzione delle strade. Sono questi i punti principali su cui i residenti del quartiere Casale Caletto avevano chiesto un intervento prioritario da parte del municipio V. Le richieste sono state rinnovate anche in occasione dell’assemblea pubblica che si è svolta nel quartiere mercoledì 21 febbraio, in cui il minisindaco Mauro Caliste ha dato il benvenuto agli abitanti del territorio, che dal primo gennaio sono passati dal IV al V municipio. Una svolta vissuta con entusiasmo dagli abitanti dell’area, caratterizzata dalla massiccia presenza di palazzine popolari, che sperano ora di veder finalmente affrontate dall’amministrazione le tante emergenze di una periferia a lungo dimenticata. Ecco come ha risposto il municipio V alle richieste del territorio.

Emergenza rifiuti

Un’area in via di Cervara, negli anni era diventata una discarica abusiva, con una massiccia presenza di ingombranti, è una delle maggiori spine nel fianco degli abitanti di Casale Caletto. Il municipio nei giorni scorsi ha inviato delle squadre per ripulire l’area, che al momento è stata liberata dai rifiuti. Caliste, insieme al presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri, presente all’evento, ha anche promesso che nell’area saranno sistemati, una volta al mese, dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Per evitare che vengano abbandonati in strada. Nei prossimi mesi, inoltre, dovrebbe partire anche la sostituzione dei cassonetti, che, come segnalato dagli attivisti del comitato di quartiere Casale Caletto, sono in gran parte fatiscenti. In programma c'è anche la sistemazione di altri cassonetti in via Melibeo, nei pressi del campo rom. Una zona fortemente degradata, anche a causa dell’assenza di un punto di raccolta dei rifiuti.

Nuovi spazi di aggregazione

“Qui non ci sono spazi per i bambini e i ragazzi, che non hanno un posto in cui svagarsi e potersi divertire” spiegava a RomaToday la vicepresidente del comitato Casale Caletto, Stefania Cenci. Il municipio ha risposto con un progetto di riqualificazione dell’unica area ludica presente nel territorio, nei pressi del centro culturale di via Jacopo della Quercia, che verrà riqualificata e arricchita di nuovi giochi. Mentre il campetto adiacente sarà convertito in un playground sportivo polivalente per giocare a basket e a calcetto. L'Ufficio Gestione e progettazione aree ludiche e sportive del Dipartimento Tutela ambientale ha già definito un progetto di massima, che dovrebbe diventare realtà entro il prossimo autunno.

Manutenzione delle strade

I residenti nel corso dell’assemblea hanno ribadito anche l’urgenza di intervenire sulle strade del territorio: tra queste via Giacomo del Duca, via Matteo Civitali, via Jacopo della Quercia. La vicepresidente e assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia, ha raccolto le segnalazioni degli abitanti, con l’obiettivo di pianificare gli interventi sul territorio.

La questione delle risorse

Gli abitanti hanno accolto con entusiasmo le risposte del municipio, anche se non sono mancati gli scettici: “Qui abbiamo visto tante promesse ma pochi fatti, speriamo che stavolta sia diverso” hanno commentato alcuni. C’è però una questione centrale: quelle delle risorse. Ora che il municipio ha incluso nei suoi confini anche il Casale Caletto e il piccolo quartiere dei Grottoni, ereditato dal VI municipio, il numero degli abitanti del territorio è salito a circa 270mila persone (ma le stime sono al ribasso, visto che in quartieri complessi come il Casale Caletto è difficile poter avere un numero certo degli abitanti). Sebbene nel corso dell’incontro il presidente Caliste abbia sottolineato che “dove si mangia in quattro si mangia anche in cinque, quello che c’è sarà distribuito a tutti”, nelle scorse settimane aveva ribadito l’urgenza di avere dal Comune più fondi e personale, per poter gestire al meglio l’ingresso dei nuovi territori. Senza rischiare di sottrarre risorse agli altri quartieri. Una questione ribadita anche da Palmieri durante l’assemblea: “Se arrivano più persone è evidente la necessità di maggiori finanziamenti e servizi. Cercheremo di risolvere questa questione quanto prima”.