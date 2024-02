Casale Caletto, pronto il progetto per riqualificare l'area ludica. Ci sarà anche un nuovo playground

Dal primo gennaio il quartiere Casale Caletto è entrato a far parte del municipio V e, tra i primi interventi che verranno effettuati nella zona, c’è la riqualificazione dell’unica area ludica presente sul territorio, nei pressi del centro culturale di via Jacopo della Quercia, e del campetto da calcio. Un progetto molto atteso dai residenti, in un territorio in cui sono del tutto assenti gli spazi di aggregazione per i più giovani.

Il nuovo playground di Casale Caletto

“Il 2 febbraio 2024 – spiega l’assessore all’Ambiente del municipio V, Edoardo Annucci - insieme all’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e al presidente della Commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri, che da subito si sono attivati, si è svolto un sopralluogo congiunto tra Dipartimento Tutela ambientale e municipio V, da cui è scaturito l’impegno di riqualificare l’unica area ludica presente nel quartiere e il campo da calcetto, convertendolo in un playground sportivo polivalente. A pochi giorni di distanza dal sopralluogo, l’Ufficio gestione e progettazione Aree ludiche e sportive del Dipartimento Tutela ambientale ha definito un progetto di massima, che diventerà realtà entro il prossimo autunno”.

I dettagli del progetto

Sarà realizzato un playground polivalente, in cui i ragazzi potranno giocare a calcetto e a basket, e un’area attrezzata con panchine e tavoli da ping pong, scacchi e per giocare a carte. Previsto nel progetto anche un nuovo spazio ludico per i più piccoli con giochi a molla, scivoli e altalene doppie miste. “Fin da subito, come Giunta municipale, abbiamo avviato un confronto con le realtà associative per comprendere le esigenze del territorio – spiegano il minisindaco Mauro Caliste e l’assessore Annucci -. Abbiamo preso degli impegni, a partire da una maggiore attenzione per le questioni ambientali, con l’obiettivo di rendere reale un miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine di Casale Caletto”.

Nuova area ludica anche al parco Bonafede

Intanto sono in dirittura d’arrivo i lavori per una nuova area fitness e un tavolo da ping pong al parco Bonafede all’Alessandrino. Nei prossimi giorni sarà avviato il collaudo e poi lo spazio potrà essere aperto e messo a disposizione dei residenti. “Un intervento atteso da tempo – spiega Annucci - e realizzato dall’Ufficio Gestione e progettazione aree ludiche e sportive della Direzione gestione territoriale ambientale e del verde".