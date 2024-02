Un quartiere intero resta al buio per i furti di rame

Diversi appartamenti di Tor Cervara, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, sono rimasti senza energia elettrica. Il motivo è un furto di rame in una cabina Acea all'altezza dei civico 105 di via Raffaele Costi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Sapienza.

Secondo quanto ricostruito dai militari ignoti hanno divelto lo sportello del contatore e tagliato i fili che alimentano l'illuminazione della via lasciandola per fortuna solo parzialmente, al buio. I ladri hanno rubato diversi metri di cavo in rame. Le indagini sono in corso.