Non solo le capre: tra le strade del Trullo avvistato anche un cinghiale solitario

Non ci sono soltanto le capre impegnate a pascolare tra le strade del quartiere ed i giardini dei lotti popolari. Al Trullo, negli ultimi giorni, è stato ripetutamente avvistato anche un cinghiale.

L'avvistamento in via del Trullo

La prima segnalazione, documentata anche con un video, risale alla giornata del 27 dicembre. “Il cinghiale è stato visto verso le nove e venti di mattina dalla mia vicina, che ha poi postato il video sulla chat del condominio – ha raccontato la signora Luisa Dotti – era in procinto di attraversare la macchina con la strada. Ma al momento di farlo ha notato un cinghiale sdraiato a terra, che beveva dell’acqua fuoriuscita da un tombino”.

Un cinghiale solitario

L’animale, notata la presenza dell’auto, ha abbandonato la pozza d’acqua e si è diretto sulla strada rischiando anche di essere investito dalle auto che in quel momento erano in transito. Successivamente è stato avvistato da altri residenti nella discesa che dal supermercato Conad conduce verso via del Trullo. In entrambe le circostanza l’animale non era in branco.

La prima volta un cinghiale nel quartiere

“E’ la prima volta che vediamo dei cinghiali al Trullo” ha commentato la signora Dotti “c’è da dire che nelle vicinanze ci sono molte campagne ma speriamo che non ve ne siano altri”. Al momento non si registrano altre segnalazioni. Nel quartiere dove insistono strade come via di affogalasino e via Monte delle capre, e dove in effetti gli avvistamenti di asini e capre sono piuttosto frequenti, è la prima volta che viene documentata la presenza anche degli ungulati di cui, in effetti, non si trova traccia neppure nella toponomastica.