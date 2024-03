Furgone sprofonda in una voragine

Furgone in buca al Trullo, in un cortile privato parallelo alla via Portuense. Una voragine dentro alla quale è sprofondata la parte posteriore del veicolo. Lo smottamento martedì pomeriggio all'interno di un'area privata di una struttura religiosa.

La particolare immagine è stata visibile all'altezza del civico 739 della via Portuense, nel vialetto della Congregazione Delle Pie Discepole Del Divin Maestro. Indenne il conducente, il furgone è stato poi rimosso dalla voragine con l'utilizzo di una autogru.