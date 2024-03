Un 15enne è stato rapito a Roma all'uscita da scuola. Sequestrate le telecamere del quartiere

Un ragazzo di 15 anni di Monteverde è stato rapito a Roma. Un sequestro lampo, almeno questa la versione della vittima e della sua famiglia, sul quale la polizia di Stato sta indagando a bocche cucite anche perché, su questa storia, sono diversi i lati oscuri da chiarire partendo, però, da almeno un paio di punti certi: il primo è l'allarme che il minorenne aveva dato alla sorella appena uscito da scuola lo scorso martedì, l'altro è il ritrovamento in stato confusionale nell'androne di un palazzo popolare del Trullo, di fronte alle porte di due cantine.

In mezzo il buio. La procura dei minori è stata raggiunta nella giornata di ieri da una informativa delle forze dell'ordine. Al momento in cui stiamo scrivendo non c'è nessuna ipotesi di reato e né qualcuno è stato indagato. Il primo passo investigativo, da quanto si apprende, sarà quello di mettere i tasselli del puzzle nel verso giusto.

Cosa sappiamo del ragazzino rapito

La storia è balzata agli onori della cronaca sabato scorso attraverso la pagine de Il Messaggero e ha trovato riscontro in fonti della Questura ascoltate da RomaToday. Il quindicenne, martedì scorso, era uscito da scuola e stava tornando a casa. Ha accompagnato un amico davanti al suo portone per poi dirigersi verso Monteverde, dove abita.

A un certo punto ha avuto la sensazione di essere seguito e ha mandato un messaggio alla sorella che, a sua volta, ha allertato i genitori. Le chiamate dei familiari al cellulare del quindicenne, che squillava a vuoto, hanno alimentato la paura. Così è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze grazie al sistema di geolocalizzazione del cellulare si è arrivati al Trullo.

Gli agenti del reparto volanti e del distretto di zona, dopo un breve sopralluogo, hanno trovato il quindicenne al Trullo. Davanti a una cantina. Con lui non c’era nessuno. Poi la corsa in ospedale in codice giallo al San Camillo. Sul corpo non c'erano chiare evidenze di maltrattamenti.

I punti da chiarire

È proprio a questo punto che iniziano i punti interrogativi. Il quindicenne, che sarà ascoltato anche nelle prossime ore, ha raccontato alla famiglia e alla polizia di Stato di essere stato seguito all'uscita di scuola e, una volta ritrovato, di sentirsi in stato confusionale. È possibile che sia stato narcotizzato? Al momento i primi test medici non hanno riscontrato tracce di droga nel corpo del ragazzo. Stato a quanto appreso, tuttavia, sono stati fatti altri esami per eliminare ogni dubbio.

Di certo bisognerà capire come da Monteverde il ragazzo sia giunto al Trullo, i due quartieri sono vicini ma a piedi è difficile raggiungerli. È molto probabile, quindi, che il ragazzo sia stato portato lì in auto da qualcuno, con la forza stando alla sua versione. Il ragazzo quando è stato trovato non era legato, ma davanti alle cantine del complesso di edilizia popolare del Trullo.

La proprietaria di una dei box è scesa sentendo la polizia e ha avvisato fratello, che collabora con la scuola che il ragazzo frequenta. L'uomo in quel momento non era in casa ha nelle disponibilità l'altra cantina. Non è chiaro se lui o la sorella siano coinvolti in quanto accaduto. Al momento non sono stati denunciati. Ecco perché non è escluso che altre persone estranee a quelle cantine possano aver portato lì il minorenne.

Le telecamere

Il cellulare dello studente, intanto, è stato sequestrato per essere analizzato. Nel dispositivo ci potrebbero essere contatti utili. Chi indaga, inoltre, spera in un aiuto anche nelle immagini delle telecamere di zona. Diverse sono le attività commerciali che accompagnano il possibile percorso compiuto dall'auto che avrebbe caricato il ragazzo fino al Trullo. A questi negozi la polizia ha già chiesto le immagini delle videocamere di sorveglianza. Le immagini saranno analizzate dalle 13:30 in poi.