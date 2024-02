Soccorso per abuso droga si riprende e aggredisce i sanitari del 118

Momenti di panico in un appartamento al Trullo, a Roma. Un uomo aveva perso i sensi in strada per abuso di sostanze stupefacenti, ma quando si è ripreso ha aggredito i sanitari del 118 arrivati sul posto per soccorrerlo. Sul posto è intervenuta la polizia che lo ha bloccato.

L'uomo che ha aggredito i sanitari, ha anche danneggiato l'ambulanza e tirato due vasi. Nel frattempo la compagna, che era rimasta chiusa dentro l'appartamento al primo piano di un palazzo, si è buttata di sotto: trasportata al San Camillo non versa in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per resistenza, lesioni e danneggiamento dell'ambulanza.