Riaperta al traffico via Monte delle Capre

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 dicembre. è stata riaperta al traffico veicolare via Monte delle Capre, nel quartiere Trullo dopo un'interruzione di una settimana.

Infatti da giovedì 15 dicembre si era resa necessaria l'interruzione all'altezza del civico 57, a causa di un cedimento del manto stradale in seguito a una perdita idrica. Con il il coordinamento della Direzione Tecnica del Municipio Roma XI si sono svolti gli interventi di Acea e Italgas ed è stato possibile ripristinare il manto stradale.

Dunque torna a essere percorribile il collegamento tra via del Trullo e via delle Vigne attraverso via Monte delle Capre, via Castiglione della Pescaia, via di Vigna Girelli. Questo alleggerirà il traffico su via Portuense.