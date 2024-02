Affari andati in "fumo", 55 chili di droga nascosti in casa: arrestate due ragazze

Un maxi sequestro di droga che ha mandato in "fumo" gli affari degli spacciatori. Al Trullo, infatti, la polizia di Stato ha sequestrato 55 chilogrammi di hashish che erano nascosti in un appartamento.

A finire nei guai e in manette due ragazze di 26 e 24 anni poiché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz arriva a pochi giorni da un analogo sequestro che ha permesso agli investigatori di trovare più di cinquanta chili di stupefacente destinata ai rampolli della Roma "bene".

Il blitz

In questo caso il quadrante di città è un altro, ma il colpo è altrettanto duro per chi fa affari con la droga. Gli agenti dell'VIII distretto Tor Carbone erano sulle tracce delle due ragazze da tempo. Avevano infatti appurato che un ingente quantitativo di sostanza stupefacente era stato depositato in uno stabile in zona Trullo. Una volta individuato l'appartamento, gli agenti sono riusciti a entrare all'interno dove hanno trovato due donne.

Dov'era nascosta la droga

A questo punto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all'interno dell’appartamento trovando nel salone due borsoni contenenti rispettivamente circa 23,5 chilogrammi di hashish e altri 30 chili della stessa sostanza. All'interno della camera da letto, invece, è stato rinvenuto un altro borsone contenente oltre un chilo e mezzo di marijuana. Alla fine degli accertamenti, la droga e il materiale per il confezionamento trovato sono stati sequestrati, mentre le due donne sono state arrestate.

I precedenti

Sul caso però le indagini proseguiranno. Gli agenti dovranno determinare infatti se le due ragazze avevano il ruolo di "retta", ossia nascondevano la droga per qualcuno in cambio di soldi, oppure avevano un ruolo in un importante giro di spaccio. Fatto sta che quello effettuato nei giorni scorsi è solamente l'ultimo colpo inferto al mondo del narcotraffico romano.

Di recente un altro maxi sequestro aveva riguardato un corriere della droga fermato con 30 chili di hashish nel bagagliaio dell'auto a Fiano Romano e altri due "cavallini" bloccati con 10 chili di droga mentre tornavano dall'Austria. Quasi 150 chili sequestrati in due settimane, segno che lo sballo a Roma è ovunque e non manca mai.